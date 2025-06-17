Роструд дал пошаговую инструкцию, если работодатель не оплачивает работу в выходные и праздники

В ряде случаев можно вызвать работников без их согласия. Но работу в выходные и праздники всегда следует оплатить.

Работодатель может привлекать сотрудников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Как это оформляют — смотрите в таблице:

Документ-основание В каких случаях Письменное распоряжение работодателя Для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения их последствий либо стихийного бедствия Для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества Для выполнения работ при ЧС или военном положении либо неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств. То есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения Письменное согласие работника Все остальные случаи

Сотрудник, который работал в выходной день, может отправить работодателю заявление с требованием оплатить работу в выходные или нерабочие праздничные дни.

Роструд рекомендует подготовить два экземпляра заявления: один отдать работодателю, а на другом попросить поставить отметку о принятии.

Если работодатель отказывается принять заявление или ставить отметку о принятии, его отправляют заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.

При возникновении разногласий можно обращаться в компетентные инстанции. Куда направить обращение:

Для предотвращения трудового спора Для разрешения трудового спора Государственная инспекция труда (ГИТ), через сайт или лично Заявление в комиссию по трудовым спорам в течение 3 месяцев Прокуратура – городская, районная или специализированная Исковое заявление в суд по месту работы или месту жительства в течение 3 месяцев Профсоюз – если есть в организации

Роструд отметил, что данная инструкция носит рекомендательный характер.

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