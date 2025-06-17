По разным направлениям подготовки выпускников составили рейтинги трудоустройства

Рейтинги-2025 оценивают не вузы и колледжи, а уровень трудоустройства выпускников на второй год после завершения обучения.

На портале «Работа России» опубликованы рейтинги трудоустройства выпускников колледжей и вузов. Они составлены отдельно по нескольким областям подготовки студентов с учетом количества трудоустроенных и уровня их зарплаты.

Рейтинги должны помочь абитуриентам объективно оценить перспективы на рынке труда. Их будут обновлять каждый год до 1 апреля.

«Рейтинги составлены по поручению Президента России на основе данных государственных информационных систем. Они не оценивают образовательные организации, они демонстрируют лишь уровень трудоустройства выпускников на второй год после завершения обучения на основе объективных данных – сведений о трудоустройстве и уровне заработных плат», — пояснил замминистра труда и соцзащиты Дмитрий Платыгин.

Всего сформировали 81 рейтинг. Для этого выделили 8 направлений подготовки:

математические и естественные науки;

инженерное дело, технологии и технические науки;

здравоохранение и медицинские науки;

сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки;

науки об обществе;

образование и педагогические науки;

гуманитарные науки;

культура.

По каждому направлению составили не менее 4 рейтингов:

по уровням образования — бакалавриат/специалитет и магистратура/ординатура;

по численности выпускников — выше медианной численности выпускников в потоке и ниже медианной численности.

Вузы по направлению «Физкультура и спорт» выделены отдельно внутри направления подготовки «Гуманитарные науки».

Ели вуз готовит студентов сразу по нескольким направлениям, он будет присутствовать в разных рейтингах. Например, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова можно найти сразу в 21 рейтинге, Дальневосточный федеральный университет – в 15. Региональные филиалы вузов рейтингуются отдельно.

Как определяется позиция: доля трудоустройства выпускников через 2 года после выпуска;

медианная зарплата выпускников на второй год после выпуска.

Данные о численности, специальностях, формах обучения выпускников поступают из Рособрнадзора. Они дополняются сведениями Социального фонда о занятости и зарплате, получаемых пособиях, инвалидности и другими данными.

Индексы рассчитывают отдельно по каждому направлению: сравнивается уровень трудоустройства и зарплат выпускников с дипломами по одной специальности в рамках конкретного направления и уровня подготовки. Поэтому сравнивать индексы в группах рейтинга между собой нельзя.

Так, индекс в рейтинге трудоустройства по инженерному направлению выведен на основе данных о трудоустройстве инженеров-бакалавров, а рейтинг педагогических вузов составлен на базе данных о трудоустройстве выпускников педагогов.