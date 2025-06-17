ЦОК Общая ПРОФК 14.06 Мобильный (2)
Перевод

Роструд: для перевода на другую работу нужно оформить допсоглашение

Если работа требует низкой квалификации – сотрудник может отказаться.

Каким может быть перевод на другую работурассказал Роструд:

  • постоянное или временное изменение трудовой функции работника;

  • постоянное или временное изменение структурного подразделения, прописанного в трудовом договоре;

  • перевод на работу в другую местность вместе с работодателем.

Все это изменяет условия трудового договора, поэтому нужно оформить допсоглашение к договору, предупреждает ведомство.

В общем случае для перевода нужно письменное согласие работника. Но есть исключения:

  • катастрофа природного или техногенного характера;

  • производственная авария;

  • несчастный случая на производстве;

  • пожар;

  • наводнение;

  • голод;

  • землетрясение;

  • эпидемия или эпизоотия;

  • другие случаи, ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

Когда работник может отказаться:

  • работа требует низкой квалификации;

  • возникает опасность для жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда;

  • перевод на выполнение работы с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренными трудовым договором;

  • работа противопоказана по состоянию здоровья.

Если работник отказался от перевода вместе с работодателем в другую местность, трудовой договор прекращается с выплатой выходного пособия в размере 2-недельного среднего заработка.

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