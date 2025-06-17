Роструд: для перевода на другую работу нужно оформить допсоглашение
Каким может быть перевод на другую работу – рассказал Роструд:
постоянное или временное изменение трудовой функции работника;
постоянное или временное изменение структурного подразделения, прописанного в трудовом договоре;
перевод на работу в другую местность вместе с работодателем.
Все это изменяет условия трудового договора, поэтому нужно оформить допсоглашение к договору, предупреждает ведомство.
В общем случае для перевода нужно письменное согласие работника. Но есть исключения:
катастрофа природного или техногенного характера;
производственная авария;
несчастный случая на производстве;
пожар;
наводнение;
голод;
землетрясение;
эпидемия или эпизоотия;
другие случаи, ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.
Когда работник может отказаться:
работа требует низкой квалификации;
возникает опасность для жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда;
перевод на выполнение работы с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренными трудовым договором;
работа противопоказана по состоянию здоровья.
Если работник отказался от перевода вместе с работодателем в другую местность, трудовой договор прекращается с выплатой выходного пособия в размере 2-недельного среднего заработка.
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