Роструд: для перевода на другую работу нужно оформить допсоглашение

Если работа требует низкой квалификации – сотрудник может отказаться.

Каким может быть перевод на другую работу – рассказал Роструд:

постоянное или временное изменение трудовой функции работника;

постоянное или временное изменение структурного подразделения, прописанного в трудовом договоре;

перевод на работу в другую местность вместе с работодателем.

Все это изменяет условия трудового договора, поэтому нужно оформить допсоглашение к договору, предупреждает ведомство.

В общем случае для перевода нужно письменное согласие работника. Но есть исключения:

катастрофа природного или техногенного характера;

производственная авария;

несчастный случая на производстве;

пожар;

наводнение;

голод;

землетрясение;

эпидемия или эпизоотия;

другие случаи, ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

Когда работник может отказаться:

работа требует низкой квалификации;

возникает опасность для жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда;

перевод на выполнение работы с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренными трудовым договором;

работа противопоказана по состоянию здоровья.

Если работник отказался от перевода вместе с работодателем в другую местность, трудовой договор прекращается с выплатой выходного пособия в размере 2-недельного среднего заработка.