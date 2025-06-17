🧪 Предложено освободить от налогообложения полученные молодыми учеными гранты, премии, призы и подарки

В Госдуму внесен законопроект-2025 о налоговых льготах для молодых ученых.

17 июня 2025 года депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить налоговые льготы для молодых исследователей.

Развитие науки и технологий в России сталкивается с проблемами и барьерами, которые замедляют прогресс и конкурентоспособность на мировом уровне, считают авторы инициативы.

«Одной из основных проблем в научной сфере является дефицит молодых кадров, что прежде всего связано с низким уровнем заработной платы научных сотрудников, нестабильностью финансирования и налоговой нагрузкой», — отмечается в пояснительной записке.

Но одной из важнейших задач научно-технологического развития России является выявление и привлечение талантливой молодежи в науку, создание условий для построения успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций, уверены депутаты.

В этой связи законопроект предлагает освободить от налогообложения доходы, которые молодые ученые получили в виде грантов, премий, призов и/или подарков в денежной или натуральной формах по результатам участия в научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах.

Льготу распространят только на гранты от российских организаций, которые не являются иностранными агентами.

Если закон примут, он вступит в силу через месяц со дня официального опубликования, но не раньше 1-го числа очередного налогового периода по НДФЛ.