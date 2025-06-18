В договоре с самозанятыми важно прописать особые условия

Не запрещено привлекать к работе самозанятых, но это право физлица и его осознанный выбор. Он также вправе работать по трудовому договору со всеми трудовыми гарантиями от работодателя. Из этого исходит судебная практика.

Если отношения сторон договора фактически складываются как трудовые, то независимо от их юридического оформления к ним применяются положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. Об этом сказано в постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.11.2021 № Ф04-6957/2021.

Данный пример в ходе VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» привела Светлана Беляева — руководитель Академии АФиНА, налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР, руководитель РГ по налоговым спорам экспертного совета ТПП по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School.

Также она привела особые условия в договоре с самозанятым, которые сразу дистанцируют его от трудового договора.

Особое условие Его содержание (пример) Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом Исполнителя (самозанятого) не менее чем за 2 недели. При этом Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактически понесенные расходы. Уплата неустойки В случае нарушения Исполнителем срока сдачи работ Заказчик вправе предъявить требование об уплате неустойки в размере 0,1 процента за каждый день просрочки Устранение недостатков в результатах работ Если Заказчиком обнаружены недостатки в качестве выполненных работ (оказанных услуг), он вправе потребовать устранить их безвозмездно или соразмерно уменьшить стоимость

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