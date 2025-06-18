❗ При расчете выходного пособия с сентября 2025 года СДЗ надо умножать на 20,58

Он утвержден постановлением Правительства от 24.04.2025 № 540. Среди ключевых изменений в новых правилах – расчет выходного пособия (при сокращении штата, ликвидации организации).

Сейчас для выходного пособия средний дневной заработок умножают на количество рабочих дней в периоде сохранения заработка. С 01.09.2025 умножать надо будет на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году.

То есть пособие за каждый месяц года будет одинаковым независимо от того, сколько рабочих дней в конкретном месяце.

При выплате выходного пособия с 01.09.2025 среднее количество рабочих дней: 247/12 = 20,58.

Изначально в правилах хотели установить фиксированный показатель среднего количества дней – 20,6. Но в итоговый вариант правил эта норма не вошла.

Теперь показатель надо высчитывать каждый год. Он зависит от количества рабочих дней по производственному календарю. Порядок округления этого показателя (например, до одного знака после запятой) в правилах не указан.

Что еще изменится в расчете выходного пособия с 1 сентября 2025 года, читайте в нашей статье.