Wildberries дает несколько видов УПД и их важно правильно заполнить: детали

Каждый маркетплейс предъявляет свои требования и дает функционал в отношении универсальных передаточных документов.

При торговле на Wildberries важно заполнять следующую информацию в УПД:

Реквизит Пояснение В основании УПД Должно быть указано: «Уведомление о выкупе № _____ (номер указан внутри уведомления о выкупе) от __.__._____ (дата, от которой сформировано уведомление. Указана внутри уведомления, рядом с его номером)». Дата УПД Указана внутри уведомления, рядом с его номером Сумма УПД Указана в уведомлении, в поле «Общая стоимость Товара».

УПД должен быть направлен в ЭДО в формализованном виде — в формате СЧФДОП.

УПД нужно выставить поартикульно. Увидеть информацию для заполнения УПД по артикулам можно в детализации «Уведомления о выкупе».

УПД необходимо сформировать только по продажам, которые отражены в детализации «Уведомления о выкупе».

Возвращенные товары (возвраты) не участвуют в выкупе.

На это указала в рамках VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

УПД формируется только на сумму уведомления, которую видно в детализации уведомления в графе «Итого» по сумме выкупа.

Все товары, которые должны быть указаны в УПД, отображены в детализации уведомления.

РВБ предоставляет несколько видов УПД, которые размещены в личном кабинете селлера и доступны для скачивания: