Маркетплейсы

Wildberries дает несколько видов УПД и их важно правильно заполнить: детали

Каждый маркетплейс предъявляет свои требования и дает функционал в отношении универсальных передаточных документов.

При торговле на Wildberries важно заполнять следующую информацию в УПД:

Реквизит

Пояснение

В основании УПД

Должно быть указано: «Уведомление о выкупе № _____ (номер указан внутри уведомления о выкупе) от __.__._____ (дата, от которой сформировано уведомление. Указана внутри уведомления, рядом с его номером)».

Дата УПД

Указана внутри уведомления, рядом с его номером

Сумма УПД

Указана в уведомлении, в поле «Общая стоимость Товара».

УПД должен быть направлен в ЭДО в формализованном виде — в формате СЧФДОП.

УПД нужно выставить поартикульно. Увидеть информацию для заполнения УПД по артикулам можно в детализации «Уведомления о выкупе».

УПД необходимо сформировать только по продажам, которые отражены в детализации «Уведомления о выкупе».

Возвращенные товары (возвраты) не участвуют в выкупе.

На это указала в рамках VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

УПД формируется только на сумму уведомления, которую видно в детализации уведомления в графе «Итого» по сумме выкупа.

Все товары, которые должны быть указаны в УПД, отображены в детализации уведомления.

РВБ предоставляет несколько видов УПД, которые размещены в личном кабинете селлера и доступны для скачивания:

Вид УПД

Содержание

УПД на агентское вознаграждение

Включает:

  • само вознаграждение (с НДС);

  • услуги доставки по России;

  • хранение;

  • платную

    приемку (в некоторых случаях).

УПД на услуги поверенного

Может содержать расходы на международную доставку и штрафы

УПД на продвижение

Фиксирует расходы на рекламные услуги. Дополнительно могут оформляться УПД на утилизацию и другие передаточные документы (без НДС)

Автор

Самара Комарова
Ведение бизнеса

Когда интуиция мешает: как собственник душит рост своей компании

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