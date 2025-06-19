Wildberries дает несколько видов УПД и их важно правильно заполнить: детали
При торговле на Wildberries важно заполнять следующую информацию в УПД:
Реквизит
Пояснение
В основании УПД
Должно быть указано: «Уведомление о выкупе № _____ (номер указан внутри уведомления о выкупе) от __.__._____ (дата, от которой сформировано уведомление. Указана внутри уведомления, рядом с его номером)».
Дата УПД
Указана внутри уведомления, рядом с его номером
Сумма УПД
Указана в уведомлении, в поле «Общая стоимость Товара».
УПД должен быть направлен в ЭДО в формализованном виде — в формате СЧФДОП.
УПД нужно выставить поартикульно. Увидеть информацию для заполнения УПД по артикулам можно в детализации «Уведомления о выкупе».
УПД необходимо сформировать только по продажам, которые отражены в детализации «Уведомления о выкупе».
Возвращенные товары (возвраты) не участвуют в выкупе.
На это указала в рамках VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
УПД формируется только на сумму уведомления, которую видно в детализации уведомления в графе «Итого» по сумме выкупа.
Все товары, которые должны быть указаны в УПД, отображены в детализации уведомления.
РВБ предоставляет несколько видов УПД, которые размещены в личном кабинете селлера и доступны для скачивания:
Вид УПД
Содержание
УПД на агентское вознаграждение
Включает:
УПД на услуги поверенного
Может содержать расходы на международную доставку и штрафы
УПД на продвижение
Фиксирует расходы на рекламные услуги. Дополнительно могут оформляться УПД на утилизацию и другие передаточные документы (без НДС)
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