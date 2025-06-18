С 1 июля 2025 можно будет подать уведомление об отказе от УСН в приложении «Мой налог»

В приложении нужно подтвердить согласие на подачу уведомления и отправить его.

С 1 июля можно подать уведомление об отказе от упрощенки через функционал приложения «Мой налог» для плательщиков НПД.

В чате ФНС разъяснили, как это сделать.

«Рекомендуем нажать на баннер в приложении, после чего перейти на экран проверки информации, подтвердить согласие на подачу уведомления и нажать на кнопку "Подать уведомление”», — написали налоговики.

Отказаться от применения УСН/ЕСХН нужно тем ИП, которые регистрируются в качестве самозанятых. Если не отправить уведомление в течение месяца со дня постановки в качестве плательщика НПД – статус самозанятого аннулируют.

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