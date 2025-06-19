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 Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Эксперт поделился положительной практикой оспаривания по 115-ФЗ

В рамках реабилитации по антиотмывочному 115-ФЗ клиент может оспорить решение банка об отказе от проведения операции, принятое на основании п. 11 ст. 7 закона № 115-ФЗ, а также решение об отказе в заключении договора банковского счета (п. 5.2 ст. 7).
Максим Иванов, VIII Всероссийская бухгалтерская конференция

На VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» Максим Иванов (18 лет в финансах и управлении, выстроил финансовую модель в 134 компаниях, структурировал 90 групп компаний, эксперт отраслевых мероприятий, автор по теме налоговых рисков и финансовых моделей) привел положительную для клиентов банков и иных финорганизаций практику оспаривания по антиотмывочному 115-ФЗ.

Нарушение банка

Позиция суда

Ограничил доступ к своим услугам (услуги дистанционного обслуживания)

ООО «Первая инвестиционная компания» (ПИК) иск к Альфа-Банку (решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.06.2022 по делу № А40-28825/22-156-177)

Специальное комиссионное вознаграждение (заградительные тарифы)

Закон не содержит норм, позволяющих кредитным организациям в качестве мер противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, устанавливать специальное комиссионное вознаграждение

Отказ в заключении договора банковского счета

Банк запросил слишком много документов по финансовой деятельности общества + не доказал сомнительность операций

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