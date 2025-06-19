Эксперт поделился положительной практикой оспаривания по 115-ФЗ

В рамках реабилитации по антиотмывочному 115-ФЗ клиент может оспорить решение банка об отказе от проведения операции, принятое на основании п. 11 ст. 7 закона № 115-ФЗ, а также решение об отказе в заключении договора банковского счета (п. 5.2 ст. 7).