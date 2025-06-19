Эксперт поделился положительной практикой оспаривания по 115-ФЗ
На VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» Максим Иванов (18 лет в финансах и управлении, выстроил финансовую модель в 134 компаниях, структурировал 90 групп компаний, эксперт отраслевых мероприятий, автор по теме налоговых рисков и финансовых моделей) привел положительную для клиентов банков и иных финорганизаций практику оспаривания по антиотмывочному 115-ФЗ.
Нарушение банка
Позиция суда
Ограничил доступ к своим услугам (услуги дистанционного обслуживания)
ООО «Первая инвестиционная компания» (ПИК) иск к Альфа-Банку (решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.06.2022 по делу № А40-28825/22-156-177)
Специальное комиссионное вознаграждение (заградительные тарифы)
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