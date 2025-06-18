💳 Мелкие переводы на карту могут заблокировать без объяснений

С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции на срок до 10 дней, если заподозрит легализацию денег.

Частые переводы небольших сумм на карты россиян и переводы от разных людей могут быть без объяснений приостановлены с 1 июня. Об этом рассказала сенатор Ольга Епифанова.

«С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда — если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем или финансировании экстремизма. Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты», — пояснила сенатор.

Это часть усиливающегося контроля за движением денег в рамках борьбы с мошенничеством и схемами с использованием чужих банковских карт, добавила она.

Срок блокировки операций может доходить и до 30 дней – если операции заблокированы на основании информации, полученной от компетентных органов иностранного государства.

Людей, которым приостанавливают финансовые операции, проинформируют об этом в тот же день.

Если переводы уже заблокировали, Епифанова советует быстро предоставить пояснения, а при необходимости — обжаловать решение через ЦБ или суд.