💳 Мелкие переводы на карту могут заблокировать без объяснений
Частые переводы небольших сумм на карты россиян и переводы от разных людей могут быть без объяснений приостановлены с 1 июня. Об этом рассказала сенатор Ольга Епифанова.
«С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда — если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем или финансировании экстремизма. Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты», — пояснила сенатор.
Это часть усиливающегося контроля за движением денег в рамках борьбы с мошенничеством и схемами с использованием чужих банковских карт, добавила она.
Срок блокировки операций может доходить и до 30 дней – если операции заблокированы на основании информации, полученной от компетентных органов иностранного государства.
Людей, которым приостанавливают финансовые операции, проинформируют об этом в тот же день.
Если переводы уже заблокировали, Епифанова советует быстро предоставить пояснения, а при необходимости — обжаловать решение через ЦБ или суд.
Комментарии6
если такие ужесточения помогут поймать хоть одного лже-романта с ненастоящими долгами, то, пожалуй, можно рискнуть повышенным интересом к нашим переводам!
Похоже, скоро придется везти бабушке пирожки не только по праздникам — даже финансовая помощь стала делом подозрительным.
Прямо как в шпионских фильмах — теперь бдительный Росфинмониторинг с легкостью может оставить вас на десять дней без интернет-шопинга, @Александр, а всё из-за тех самых подозрительных поступлений от друзей за обеды!