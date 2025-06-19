Новак: ключевая задача – увеличивать доходы работников МСП более высокими темпами

Вице-премьер рассказал, как предприниматели адаптируются к новым вызовам. Доля сектора МСП уже составляет 21,7% ВВП.

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны по последним данным составляет 21,7%. Ключевая задача – обеспечить качественный рост сектора, увеличение доходов работников МСП более высокими темпами по отношению к росту ВВП, заявил вице-премьер Александр Новак на пленарной сессии в рамках ПМЭФ-2025.

«Одним из показателей нацпроекта был рост количества предпринимателей до 25 миллионов человек. Фактически по результатам прошлого года статистика показывает, что в этом секторе трудятся уже более 29 миллионов человек. Это порядка 40% от всех занятых в экономике», – отметил Новак.

Он обозначил актуальные задачи, стоящие перед МСП.

Во‑первых, это более активное участие в достижении технологического лидерства и суверенитета.

Во‑вторых, в условиях исторически низкой безработицы рост производительности труда позволит не только решить вопрос конкуренции, но и повысить эффективность экономики в целом.

Кроме того, активная интеграция цифровых технологий позволит внедрять в производственные процессы более эффективные решения.

Содействовать развитию бизнеса должны обновленные меры поддержки. Для начинающего бизнеса – это микрозаймы: до 2030 года планируется привлечь 1,6 трлн рублей. Для зрелых компаний – это адресное предоставление кредитов, зонтичные поручительства Корпорации МСП. Бизнес, который готов выйти на публичный рынок и привлечь инвестиции, получит от государства субсидии на подготовку к IPO, добавил вице-премьер.