На дистанционных работников и совместителей воинский учет ведется по общим правилам

И по удаленным сотрудникам, и по совместителям нужно подавать сведения в военкомат. Но иногда военкоматы просят не присылать данные по совместителям.

Компании часто принимают на удаленную работу сотрудников из другого города, стоящих на воинском учете. На них нужно оформить карточку гражданина, подлежащего воинскому учету по форме № 10, а сведения о приеме направить в военкомат по месту жительства работника, где он стоит на учете.

На дистанционных работников воинский учет ведется по общим правилам.

Также законодательство о воинском учете не делает исключение для совместителей: на них нужно оформить карточки и отправить сведения в военкомат. Но бывают исключения – иногда военкоматы просят не направлять сведения на совместителей.

Ранее мы писали, что карточку подлежащего воинскому учету (форма 10) отправлять в военкомат не нужно.

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