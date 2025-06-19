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Экономика России

Решетников: число вакансий в 2025 году сократилось на 30%

Глава Минэкономразвития отметил охлаждение в экономике. Замедлилась и динамика потребительского спроса.

Вакансий на ведущих сайтах поиска работы стало меньше на 30%. Это говорит о значительном охлаждении рынка труда, заявил на ПМЭФ-2025 министр экономического развития Максим Решетников.

«Если мы смотрим по статистике, то экономика охлаждается, причем ощутимо. Но проблема нашей статистики в том, что это зеркало заднего вида. У нас данные по зарплатам мартовские пока, у нас данные по производству — апрельские», — цитируют министра «Известия».

Рост сохранился в военно-промышленном комплексе, строительстве (где отмечается сезонный фактор) и производстве минеральных удобрений.

Также Решетников отметил существенное замедление динамики потребительского спроса. По данным «Сбериндекса» показатель в реальном выражении составляет около 2% в годовом исчислении.

Причиной этого министр назвал рост процентных ставок и ужесточение денежно-кредитных условий.

Автор

Яркие Судьбы

Юрий Витальевич Струнге: инженер, который строит жизнь

Юрий Струнге – тульский инженер и предприниматель, основатель компаний «Стрэк-тайм» и «Проект 3006». Его мебельная фабрика и сложные инженерные решения, такие как коллектора для Новолипецкого комбината, стали символом качества и упорства. С 1994 года Юрий создает рабочие места для сотен людей, воспитывая профессионалов и вдохновляя команды.

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