Срочный трудовой договор с беременной разорвать нельзя: инструкция от Роструда для обеих сторон

По заявлению беременной сотрудницы договор нужно продлить до конца беременности или декретного отпуска. Понадобится медицинская справка.

Если срок действия трудового договора закончился, а сотрудница беременна, расторгнуть его по инициативе работодателя нельзя. Кроме случаев, когда компания закрывается.

Что делать беременной работнице, если работодатель не хочет продлевать договор – говорится в инструкции Роструда.

Что с трудовым договором Что делать работнице Что делать работодателю Истек в период беременности Принести справку о беременности. Написать заявление о продлении срока действия трудового договора до окончания беременности, а если ушла в отпуск по беременности и родам – до окончания такого отпуска. Оригинал справки остается у работодателя. Продлить трудовой договор на основании заявления Продлен до окончания беременности Приносить медсправку, подтверждающую состояние беременности, не чаще чем раз в 3 месяца Запрашивать справку о подтверждении беременности, не чаще чем раз в 3 месяца. Если сотрудница фактически продолжает работать после окончания беременности, то работодатель может расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение недели с момента, когда узнали об окончании беременности

Если работодатель отказался продлить действие трудового договора с беременной женщиной – можно обращаться в трудовую инспекцию, прокуратуру, суд.

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