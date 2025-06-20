Срочный трудовой договор с беременной разорвать нельзя: инструкция от Роструда для обеих сторон
Если срок действия трудового договора закончился, а сотрудница беременна, расторгнуть его по инициативе работодателя нельзя. Кроме случаев, когда компания закрывается.
Что делать беременной работнице, если работодатель не хочет продлевать договор – говорится в инструкции Роструда.
Что с трудовым договором
Что делать работнице
Что делать работодателю
Истек в период беременности
Принести справку о беременности.
Написать заявление о продлении срока действия трудового договора до окончания беременности, а если ушла в отпуск по беременности и родам – до окончания такого отпуска.
Оригинал справки остается у работодателя.
Продлить трудовой договор на основании заявления
Продлен до окончания беременности
Приносить медсправку, подтверждающую состояние беременности, не чаще чем раз в 3 месяца
Запрашивать справку о подтверждении беременности, не чаще чем раз в 3 месяца.
Если сотрудница фактически продолжает работать после окончания беременности, то работодатель может расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение недели с момента, когда узнали об окончании беременности
Если работодатель отказался продлить действие трудового договора с беременной женщиной – можно обращаться в трудовую инспекцию, прокуратуру, суд.
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