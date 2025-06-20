О неточностях в военном билете работника нужно уведомить военкомат

Если в документах воинского учета сотрудника обнаружили расхождение – можно сделать запрос в военкомат, в котором человек состоит на учете.

При приеме на работу военнообязанных сотрудников в их документах воинского учета иногда можно встретить неточности. Например, в военном билете есть отметка о выдаче мобилизационного предписания, а самого предписания нет.

В этом случае, чтобы уточнить, выдано ли мобпредписание, номер команды и партии — можно сделать запрос в военкомат, в котором сотрудник стоит на воинском учете.

Кроме того, подп. «г» п. 30 Положения о воинском учете, утвержденного постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719, предписывает компаниям информировать военкоматы об обнаруженных в документах воинского учета неоговоренных исправлениях, неточностях, а также подделках, неполном количестве листов.

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