Егоров: нам не интересно банкротство малого бизнеса

Глава ФНС Даниил Егоров рассказал о совместном информационном проекте с маркетплейсами, который позволит на ранних стадиях предупреждать налогоплательщиков о рисках дробления. Таким образом можно предотвращать нарушения и возможное банкротство.

«Если мы приходим к малому бизнесу на основании модели риска и вынуждены переформатировать систему налогообложения из упрощенной в обычную, скорее всего это банкротство. Нам это неинтересно, мы пытаемся предупредить на ранних стадиях. С помощью маркетплейсов мы сейчас учимся, как будем реагировать на какие-то искажения. Риски – это не значит, что кто-то нарушил. Вы можете дать обратную связь, но по крайней мере мы будем предупреждать заранее», — пояснил Егоров.

По его словам, на первом этапе для исполнения закона об амнистии за дробление провели работу с бизнес-объединениями, подготовили методические рекомендации, чтобы бизнес мог обелиться максимально комфортно

На втором этапе задействуют маркетплейсы и их технологические возможности по идентификации клиентов.

Ранее мы писали, что маркетплейсы будут обмениваться с ФНС информацией для выявления схем дробления.

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