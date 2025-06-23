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Общество

«Слава богу, хоть что-то разрешили»: бухгалтеры рады, что ругаться в СМИ все-таки можно

Роскомнадзор пояснил, что употреблять в СМИ запрещено только матерные слова. А просто нецензурные – можно. В комментариях предлагают, чем заменить табуированные слова.

Опровержение расширения списка запрещенных слов, которое давал Роскомнадзор, вызвало оживленное обсуждение на «Клерке».

Бухгалтеры радуются, что хоть что-то разрешили.   

В комментариях предлагают варианты, которыми можно заменить запрещенные слова: картинками, синонимами, латинскими названиями.

Кстати, закон о защите русского языка на днях одобрил Совфед.

А вы употребляете табуированную лексику или обходитесь разрешенными нецензурными словами? Делитесь в комментариях.

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Комментарии

4
  • Ирина

    А вы употребляете табуированную лексику или обходитесь разрешенными нецензурными словами?

    Употребляю ЕНС и ЕНП. Только пока не определилась, это разрешенные или табуированные)))

  • Лидия Новожилова

    Роскомнадзор пояснил, что употреблять в СМИ запрещено только матерные слова. А просто нецензурные – можно.

    А чем марерные отличаются от нецензурных? Сколько лет живу, всегда считала эти слова одинаково незаконными.

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    А вы употребляете табуированную лексику или обходитесь разрешенными нецензурными словами? Делитесь в комментариях.

    А я не знаю табу оно или нецензурное... Сказал как сказал! Что было, то и выложил!

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