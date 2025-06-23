«Слава богу, хоть что-то разрешили»: бухгалтеры рады, что ругаться в СМИ все-таки можно

Роскомнадзор пояснил, что употреблять в СМИ запрещено только матерные слова. А просто нецензурные – можно. В комментариях предлагают, чем заменить табуированные слова.