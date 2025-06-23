«Слава богу, хоть что-то разрешили»: бухгалтеры рады, что ругаться в СМИ все-таки можно
Роскомнадзор пояснил, что употреблять в СМИ запрещено только матерные слова. А просто нецензурные – можно. В комментариях предлагают, чем заменить табуированные слова.
Опровержение расширения списка запрещенных слов, которое давал Роскомнадзор, вызвало оживленное обсуждение на «Клерке».
Бухгалтеры радуются, что хоть что-то разрешили.
В комментариях предлагают варианты, которыми можно заменить запрещенные слова: картинками, синонимами, латинскими названиями.
Кстати, закон о защите русского языка на днях одобрил Совфед.
А вы употребляете табуированную лексику или обходитесь разрешенными нецензурными словами? Делитесь в комментариях.
Комментарии4
Употребляю ЕНС и ЕНП. Только пока не определилась, это разрешенные или табуированные)))
А чем марерные отличаются от нецензурных? Сколько лет живу, всегда считала эти слова одинаково незаконными.
А я не знаю табу оно или нецензурное... Сказал как сказал! Что было, то и выложил!