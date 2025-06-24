Штрафы за перевозку в такси без полиса могут снизить

Комитет Госдумы одобрил законопроект о снижении штрафов за перевозку пассажиров и багажа в легковом такси. Сейчас за это предусмотрены штрафы до 1 млн рублей.

Штрафы за перевозку пассажиров и багажа в легковом такси без полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) могут снизить. Законопроект уже рекомендовал к принятию комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Инициативу внесли на рассмотрение в марте. Авторы законопроекта указали, что установленные штрафы несоразмерны последствиям нарушений и изначально были спроектированы для крупных воздушных и железнодорожных перевозок. Сейчас предусмотрен штраф для должностных лиц до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – до 1 млн рублей.

«В легковом такси, как и в любом другом виде транспорта, не исключены риски пропуска сроков переоформления договора ОСГОП, однако штрафы, установленные в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, ощутимы даже для "крупного" таксопарка и ставят на грань банкротства бизнес легкового такси», — говорится в пояснительной записке.

Предлагается изменить ст. 11.31 КоАП и ввести за такое нарушение штраф для граждан до 5 тыс. рублей, для ИП – до 25 тыс. рублей, а для юрлиц – до 40 тыс. рублей.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.