Меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма продлили на 2025 год

Туроператоры не будут платить взносы в резервный фонд объединения «Турпомощь». Льгота действовала и в прошлом году.

Кабмин продлил на 2025 год отмену взносов в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма. Распоряжение от 23 июня 2025 года № 1615-р опубликовано на сайте Правительства.

Эта же мера поддержки действовала в 2020-2024 годах.

Туроператоры в сфере выездного туризма обязаны платить ежегодные взносы в резервный фонд объединения «Турпомощь». Размер взноса зависит от количества обслуженных туристов за предыдущий год и может составлять от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.

В 2020–2024 годах из‑за пандемии, а потом из-за санкций кабмин освободил туроператоров от этих взносов: была установлена ставка 1 рубль. Теперь эту меру продлили на 2025 год.

Так планируют поддержать туроператоров в условиях санкций. На обеспечение прав туристов мера не повлияет, так как в фонде достаточно средств, зарезервированных на эти цели, говорится в сообщении пресс-службы Правительства.