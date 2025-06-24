Более 17 тысяч компаний представят вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства-2025

Мероприятия ярмарки пройдут во всех регионах России почти на двух тысячах площадок.

На Всероссийской ярмарке трудоустройства вакансии представят свыше 17 тысяч компаний, всего же ярмарка объединит 1,9 тысяч площадок. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится 27 июня.

«Традиционно федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет накануне Дня молодежи после завершения выпускных экзаменов и защиты диплома. Основная цель ярмарки – помочь молодым ребятам <…> найти своего работодателя, обеспечить бесшовный переход от обучения к трудоустройству. При этом, конечно, на ярмарке есть предложения для состоявшихся профессионалов <…> кто хотел бы сменить свою карьерную траекторию. На текущий день свои предложения представят свыше 17 тыс. компаний», – рассказала Голикова.

Трансляция деловой программы будет доступна 27 июня на портале «Работа России» и в социальных сетях Минтруда. Мероприятия Всероссийской ярмарки пройдут во всех 89 регионах страны.