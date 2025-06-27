Работнику, который обязан, но не состоит на воинском учете, нужно дать памятку + сообщить в его военкомат

Работнику, который не состоит на учете, нужно дать памятку с обязанностями по воинскому учету. Если сотрудник живет за границей – он снимается с учета.

Сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.docx

Сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.docx

Компании сталкиваются с ситуациями, когда работник не стоит на учете в военкомате и у него нет приписного свидетельства. При этом он может не давать информацию о своем адресе и вообще находиться за границей.

По работнику, обязанному состоять, но не состоящему на воинском учете, в военкомат по месту регистрации сотрудника направляются форму сведений: список граждан, состоящих и обязанных, но не состоящих, на воинском учете.

Кроме того, работнику нужно под подпись выдать памятку с обязанностями граждан по воинскому учету.

Сотруднику не обязательно лично идти в военкомат: встать на воинский учет он может через Госуслуги. А если он выехал из России на срок более 6 месяцев, то сняться с учета тоже можно через Госуслуги.

Ранее мы писали, что штрафы за несообщение в военкомат о переезде и не только подняли в несколько раз.

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