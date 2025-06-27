Работнику, который обязан, но не состоит на воинском учете, нужно дать памятку + сообщить в его военкомат
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Компании сталкиваются с ситуациями, когда работник не стоит на учете в военкомате и у него нет приписного свидетельства. При этом он может не давать информацию о своем адресе и вообще находиться за границей.
По работнику, обязанному состоять, но не состоящему на воинском учете, в военкомат по месту регистрации сотрудника направляются форму сведений: список граждан, состоящих и обязанных, но не состоящих, на воинском учете.
Кроме того, работнику нужно под подпись выдать памятку с обязанностями граждан по воинскому учету.
Сотруднику не обязательно лично идти в военкомат: встать на воинский учет он может через Госуслуги. А если он выехал из России на срок более 6 месяцев, то сняться с учета тоже можно через Госуслуги.
Ранее мы писали, что штрафы за несообщение в военкомат о переезде и не только подняли в несколько раз.
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Комментарии3
Остается вопрос, который я неоднократно (и безуспешно) задавал, когда началось вот это вот всё:
Если в паспорте на стр.13 нет штампа - как кадровику узнать, обязан ли работник (работница) состоять на в/учете?
просто, заплатите штраф и не задавайте лишних вопросов.
Если вашего работника вовсе не существует в глазах военкомата, значит, его и штрафовать некому, @Arhimed0!