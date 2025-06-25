Учесть расходы без кассового чека можно, если продавец вправе работать без ККТ

В ситуации, когда компания не может документально подтвердить затраты чеком, безопаснее не принимать такие расходы в налоговом учете.

Сотруднику выдали под отчет денежные средства для покупки товара. Он приобрел нужные товары у ИП, получил УПД, заплатил наличными, но не получил чек – так как у предпринимателя-продавца нет ККТ.

В такой ситуации лучше не принимать такие расходы к учету, так как есть вероятность спора с налоговиками и необходимости отстаивать свою позицию в суде, отмечает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Без кассового чека можно обойтись в установленных законом случаях – когда продавец имеет право не применять ККТ при наличных расчетах.

Но расходами признают экономически оправданные и документально подтвержденные затраты, произведенные для деятельности, направленной на получение дохода. То есть если чека нет – расходы принимать нельзя: п. 1 ст. 252 НК.

Работать без кассы в 2025 году могут самозанятые и ИП на патенте. Причем освобождение от кассы распространяется только на виды деятельности, которые перечислены в п. 2 ст. 346.43 НК.

При этом если ИП выписал акты выполненных работ, а подотчетный сотрудник оформил авансовый отчет и включил в него услуги от ИП, которые попадают под патент, затраты можно принять по авансовому отчету. К нему нужно обязательно приложить документы, которые подтверждают корректность расходования работником выданных денежных средств.

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