Россияне хотят отдохнуть и завидуют фирмам, где летом есть корпоративный отпуск
Новость о том, что треть россиян согласна отказаться от зарплаты, лишь бы отдохнуть, задела за живое многих.
Отдохнуть летом хотят многие, в комментариях приводят пример работы мечты:
Но бухгалтеры не верят, что такое счастье для них возможно:
«Помню, как не то, что некоторые фирмы, а практически всю страну в отпуск на полгода отправили! А бухгалтеры как работали, так и работали! Всех [отправили в отпуск], но только не их!», — напомнил постоянный комментатор.
А если и возможно – как потом быть с отчетностью, больничными и прочим? Специалисты не представляют, как в этим справляться.
Тем, кто работает летом, желают такой работы, чтобы хотелось работать в любое время года. И подсказывают лайфхак: начать утро с бокала шампанского (можно в закрытую термокружку).
Делитесь ниже в комментариях: вы готовы уйти в отпуск на месяц или без вас все рухнет?
Комментарии8
Когда-то в Главбухе была целая серия статей на тему работы бухгалтером в разных странах, интервью с бухами тамошними. Вроде как во Франции бухгалтера уходят в отпуск летом после сдачи годовой отчётности. И в принципе у них рабочая неделя 36 часов и отпуск 5 недель в год.
А Вы что, хотите как в Париже?!
- Ой, как же опять хочется в Париж...
- А ты там уже был?
- Нет, но я уже хотел!
@Алексей Т, касаемо продолжительности рабочей недели и отпусков - было бы неплохо)
Ну должны же и мы хоть кому-то завидовать.
Даже на неделю не уйти