Россияне хотят отдохнуть и завидуют фирмам, где летом есть корпоративный отпуск

Бухгалтеры в комментариях делятся, что любят свою работу, но тоже хотят отдохнуть.

Новость о том, что треть россиян согласна отказаться от зарплаты, лишь бы отдохнуть, задела за живое многих.

Отдохнуть летом хотят многие, в комментариях приводят пример работы мечты:

Но бухгалтеры не верят, что такое счастье для них возможно:

«Помню, как не то, что некоторые фирмы, а практически всю страну в отпуск на полгода отправили! А бухгалтеры как работали, так и работали! Всех [отправили в отпуск], но только не их!», — напомнил постоянный комментатор.

А если и возможно – как потом быть с отчетностью, больничными и прочим? Специалисты не представляют, как в этим справляться.

Тем, кто работает летом, желают такой работы, чтобы хотелось работать в любое время года. И подсказывают лайфхак: начать утро с бокала шампанского (можно в закрытую термокружку).

Делитесь ниже в комментариях: вы готовы уйти в отпуск на месяц или без вас все рухнет?