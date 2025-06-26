Общие правила течения сроков ТК РФ распространяются на расследование несчастных случаев

Роструд разъяснил, как считать срок расследования несчастных случаев на производстве.

Для расчета сроков расследования несчастий на работе применяются общие правила, установленные ст. 14 ТК. Такой ответ дает Роструд на портале Онлайниспекции.рф.

По нормам ТК, сроки возникновения трудовых прав и обязанностей начинаются с календарной даты, которой определено начало возникновения таких прав и обязанностей.

Сроки их прекращения начинаются на следующий день после календарной даты, которой определено окончание трудовых отношений.

Сроки, исчисляемые годами, месяцами, неделями, истекают в соответствующее число последнего года, месяца или недели срока.

В срок, исчисляемый в календарных неделях или днях, включаются и нерабочие дни.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

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