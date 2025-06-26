Минфин: компенсации за оплату питания в командировке облагаются НДФЛ

Оплата питания в служебных поездках не входит в отдельные обязательные расходы работодателя по ТК, а также не предусмотрены в НК РФ.

В соответствии со ст. 168 ТК в случае направления в командировку работодатель обязан возмещать работнику расходы по:

проезду;

найму жилья;

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);

иные расходы, понесенные работником с разрешения или ведома работодателя.

Освобожденные от НДФЛ доходы перечислены в ст. 217 НК.

В абзаце 12 п. 1 ст. 217 НК в качестве расходов-исключений, помимо лимитов суточных, указаны

«… фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, курортный сбор, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения, пересадок, на провоз багажа, расходы по найму жилого помещения, оплате услуг связи, получению и регистрации служебного или дипломатического паспорта, получению виз, а также расходы, связанные с обменом наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту», — гласит норма НК.

В письме от 16.05.2025 № 03-04-05/48139 Минфин указал, что в этой норме освобождение от НДФЛ возмещения расходов работника по оплате стоимости питания не предусмотрено. Значит, налог будет.