Минфин: компенсации за оплату питания в командировке облагаются НДФЛ
В соответствии со ст. 168 ТК в случае направления в командировку работодатель обязан возмещать работнику расходы по:
проезду;
найму жилья;
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
иные расходы, понесенные работником с разрешения или ведома работодателя.
Освобожденные от НДФЛ доходы перечислены в ст. 217 НК.
В абзаце 12 п. 1 ст. 217 НК в качестве расходов-исключений, помимо лимитов суточных, указаны
«… фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно, сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, курортный сбор, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения, пересадок, на провоз багажа, расходы по найму жилого помещения, оплате услуг связи, получению и регистрации служебного или дипломатического паспорта, получению виз, а также расходы, связанные с обменом наличной валюты или чека в банке на наличную иностранную валюту», — гласит норма НК.
В письме от 16.05.2025 № 03-04-05/48139 Минфин указал, что в этой норме освобождение от НДФЛ возмещения расходов работника по оплате стоимости питания не предусмотрено. Значит, налог будет.
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