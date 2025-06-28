🍔 Только 16% россиян не едят фастфуд, а 22% уверены, что он не вредит здоровью
В пятерку любимых брендов вошли:
«Вкусно – и точка» — ее назвали любимой 57% респондентов;
«Бургер Кинг» – 51%;
«Додо Пицца» – 46%;
Rostic's – 39%;
«Крошка-картошка» – 10% опрошенных.
Это исследование аналитиков МТС AdTech и МТС Банка, пресс-релиз в распоряжении «Клерка».
Фастфуд в России гораздо популярнее других мест общественного питания: например, в мае 2025 года в заведениях фастфуда было совершено транзакций в 5,8 раза больше, чем в ресторанах.
Средний чек в заведениях фастфуда по РФ составил 450 рублей и не изменился по сравнению с маем 2024 года. А в ресторанах средний чек в 3,3 раза выше, рост составил 11%.
Каждый третий участник опроса употребляет фастфуд, если хочет побаловать себя вкусной едой, 28% – чтобы утолить голод, когда не хочется готовить, 12% едят в сетях быстрого питания за компанию, 6% — отмечают значимые события.
Почти половина – 45% опрошенных — воспринимают фастфуд как бюджетный и быстрый перекус, еще 22% уверены, что фастфуд – это возможность вкусно перекусить без вреда для здоровья. Не очень здоровой эту еду считают 38%. Но только 16% участников опроса не едят фастфуд.
Покупать фастфуд в ресторане быстрого питания предпочитают 46% респондентов, а 54% заказывают онлайн с доставкой или самовывозом – эти заказы заметно обгоняют покупки офлайн.
Самое популярное время употребления фастфуда – вечер, с 17 до 22 часов: 51% респондентов. Еще 46% едят фастфуд с 12 до 17 часов. Завтракают этой едой всего 7% опрошенных.
Только 0,9% признались, что заедают стресс фастфудом. Обычно вечером – так ответили 58% респондентов и днем – 26%. В ночное время необходимость снять стресс едой — каждый десятый опрошенный.
Лишь 14% опрошенных сообщили, что в 2025 году стали чаще употреблять фастфуд по сравнению с прошлым. Половина указала, что их потребление на прежнем уровне, а 37% стали есть фастфуд реже за последний год.
Среди тех, кто уменьшил посещение фастфуда, 48% отметили, что начали обращать внимание на качество питания, а 22% указали на отсутствие близлежащих точек.
А что вообще считать фастфудом. Наши родные блинчики — тоже он самый? Ваши мнения ждем ниже в комментариях.
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