🍔 Только 16% россиян не едят фастфуд, а 22% уверены, что он не вредит здоровью

Рестораны быстрого питания – самый популярный общепит в России на 2025 год, а фастфуд употребляет 84% опрошенных россиян.

В пятерку любимых брендов вошли:

«Вкусно – и точка» — ее назвали любимой 57% респондентов; «Бургер Кинг» – 51%; «Додо Пицца» – 46%; Rostic's – 39%; «Крошка-картошка» – 10% опрошенных.

Это исследование аналитиков МТС AdTech и МТС Банка, пресс-релиз в распоряжении «Клерка».

Фастфуд в России гораздо популярнее других мест общественного питания: например, в мае 2025 года в заведениях фастфуда было совершено транзакций в 5,8 раза больше, чем в ресторанах.

Средний чек в заведениях фастфуда по РФ составил 450 рублей и не изменился по сравнению с маем 2024 года. А в ресторанах средний чек в 3,3 раза выше, рост составил 11%.

Каждый третий участник опроса употребляет фастфуд, если хочет побаловать себя вкусной едой, 28% – чтобы утолить голод, когда не хочется готовить, 12% едят в сетях быстрого питания за компанию, 6% — отмечают значимые события.

Почти половина – 45% опрошенных — воспринимают фастфуд как бюджетный и быстрый перекус, еще 22% уверены, что фастфуд – это возможность вкусно перекусить без вреда для здоровья. Не очень здоровой эту еду считают 38%. Но только 16% участников опроса не едят фастфуд.

Покупать фастфуд в ресторане быстрого питания предпочитают 46% респондентов, а 54% заказывают онлайн с доставкой или самовывозом – эти заказы заметно обгоняют покупки офлайн.

Самое популярное время употребления фастфуда – вечер, с 17 до 22 часов: 51% респондентов. Еще 46% едят фастфуд с 12 до 17 часов. Завтракают этой едой всего 7% опрошенных.

Только 0,9% признались, что заедают стресс фастфудом. Обычно вечером – так ответили 58% респондентов и днем – 26%. В ночное время необходимость снять стресс едой — каждый десятый опрошенный.

Лишь 14% опрошенных сообщили, что в 2025 году стали чаще употреблять фастфуд по сравнению с прошлым. Половина указала, что их потребление на прежнем уровне, а 37% стали есть фастфуд реже за последний год.

Среди тех, кто уменьшил посещение фастфуда, 48% отметили, что начали обращать внимание на качество питания, а 22% указали на отсутствие близлежащих точек.

А что вообще считать фастфудом. Наши родные блинчики — тоже он самый? Ваши мнения ждем ниже в комментариях.