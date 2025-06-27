🚕 Депутаты предлагают ввести отдельные штрафы для иностранцев-водителей такси

26 июня 2025 года в Госдуму внесен законопроект о повышенных штрафах для мигрантов.

Депутаты от СРЗП внесли законопроект о введении повышенных штрафов для мигрантов за нарушения правил перевозок в такси.

Для этого хотят ввести отдельную статью в КоАП и ужесточить ответственность для инострацев и лиц без гражданства, работающих таксистами.

«По данным МВД и специализированных аналитических центров, в последние годы фиксируется устойчивая тенденция роста числа ДТП по вине иностранных водителей. В 2022 году количество таких происшествий увеличилось на 11,2% по сравнению с предыдущим годом и составило 4 300 аварий. В первом полугодии 2024 года было зафиксировано 2 467 ДТП с участием водителей-иностранцев, в которых погибло 243 человека, что на 23,4% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает штрафы для мигрантов-водителей такси:

за отсутствие обязательной информации в салоне;

невыдачу чека;

отсутствие опознавательных знаков.

Штрафы для водителей составят от 10 до 30 тысяч рублей, для компаний – до 100 тысяч.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.