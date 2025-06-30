⏳ Сегодня, 30 июня 2025 года – последний день для уплаты ряда налоговых обязательств

Изначальный крайний срок 28 июня выпало на субботу, поэтому предельный срок уплаты перешел на понедельник.

Сегодня, 30 июня, нужно заплатить такие налоги:

авансовый платеж по налогу на прибыль организаций — кто платит ежемесячно по фактической прибыли;

страховые взносы — за май;

НДФЛ — за период с 1 по 22 июня 2025;

1/3 НДС — за первый квартал 2025;

налог в связи с прекращением предпринимательской деятельности на УСН — за май;

ЕСХН в связи с прекращением деятельности сельскохозяйственным товаропроизводителем — за май;

НДПИ — за май;

НПД — за май;

акцизы по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции — за июнь.

Смотрите наш бухгалтерский календарь, чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги.

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