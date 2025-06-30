⏳ Сегодня, 30 июня 2025 года – последний день для уплаты ряда налоговых обязательств
Сегодня, 30 июня, нужно заплатить такие налоги:
авансовый платеж по налогу на прибыль организаций — кто платит ежемесячно по фактической прибыли;
страховые взносы — за май;
НДФЛ — за период с 1 по 22 июня 2025;
1/3 НДС — за первый квартал 2025;
налог в связи с прекращением предпринимательской деятельности на УСН — за май;
ЕСХН в связи с прекращением деятельности сельскохозяйственным товаропроизводителем — за май;
НДПИ — за май;
НПД — за май;
акцизы по алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции — за июнь.
Смотрите наш бухгалтерский календарь, чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги.
Подробнее о том, как без ошибок рассчитывать налоги в 2025 г. и уплачивать их в срок, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».
Вы в полном объеме освоите бухгалтерский и налоговый учет по всем налоговым режимам, научитесь вести электронный документооборот, составлять отчетность любой сложности, работать с управленкой и с легкостью проходить налоговые проверки.
Сейчас вы можете купить курс со скидкой 70% за 9 900 рублей вместо
36 000 рублей.
Старт 1 июля.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Начать дискуссию