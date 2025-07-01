Роструд: во время отпуска работать на полную ставку в другой организации не получится
Во время отпуска можно работать по совместительству в другой организации. Но работать на полную ставку нельзя.
Продолжительность работы по совместительству в течение одного месяца не должна превышать половину месячной нормы рабочего времени, установленной для работника. Об этом говорит ч. 1 ст. 284 ТК.
Такое разъяснение дает Роструд.
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