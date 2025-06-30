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Как выявить массовый адрес, вернуть переплаты по налогу, выставлять чеки за аренду и отправить совместителя в отпуск: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 23 по 29 июня 2025 года.

  1. Что такое адрес массовой регистрации и как его распознать. Мини-курс

  2. Возврат переплаты по налогу: с какого момента отсчитывать три года

  3. Когда и как нужно предоставить отпуск совместителю. Мини-курс

  4. Что изменится в расчете среднего заработка с 1 сентября 2025 года: полный обзор

  5. Можно ли выплачивать зарплату наличными. Мини-курс

  6. Назначение главного бухгалтера на должность: как оформить и учесть все нюансы

  7. Профессия «бухгалтер» в условиях ИИ: как не стать аутсайдером и начать больше зарабатывать. Конспект вебинара с видео

  8. Что такое реэкспорт и когда его можно применять. Мини-курс

  9. Что будет, если продать имущество по цене ниже кадастровой или рыночной

  10. Как скорректировать персонифицированные сведения о физлицах. Мини-курс

  11. Как ИП или самозанятому выставлять чеки за посуточную аренду

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