Как выявить массовый адрес, вернуть переплаты по налогу, выставлять чеки за аренду и отправить совместителя в отпуск: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 23 по 29 июня 2025 года.