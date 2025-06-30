С 1 июля 2025 в новых регионах останется только одна категория ИП с правом не применять ККТ

30 июня — последний день, когда ИП на УСН без работников могут работать без кассы.

1 июля 2025 года закончится срок, до которого ИП на УСН без работников, зарегистрированные в новых регионах, могли не применять ККТ при расчетах. Об этом напоминает ФНС.

Бизнес в новых субъектах России с 1 февраля 2025 года обязан использовать ККТ, но для некоторых категорий постановлением Правительства от 17.08.2024 № 1104 установили отдельные сроки.

Так, до 1 июля могли не применять ККТ ИП на упрощенке, не имеющие работников.

До 1 августа 2025 еще могут работать без ККТ ИП на ЕСХН или ПСН без наемных работников.

При этом в населенных пунктах со сложной оперативной обстановкой разрешили работать без ККТ.