Почти 80% россиян довольны своей работой, а зарплатой – только 56%

ВЦИОМ провел опрос о работе и зарплате. Медианная желаемая зарплата составила около 97 тыс. рублей.

Среди взрослого населения России работают примерно две трети – 63%. При этом 79% своей работой полностью или скорее удовлетворены.

Такой результат показал опрос, проведенный ВЦИОМ.

Удовлетворенность работой выше среди тех, сто считает свое материальное положение хорошим и очень хорошим: 92%. А среди тех, кто оценивает свое материальное положение как плохое и очень плохое, довольных работой только 54%.

Полностью удовлетворены доходом от работы 56% опрошенных.

Респонденты указали приемлемый размер ежемесячного дохода для работника своей квалификации. Разбег составил от 15 до 400 тыс. рублей, с медианой 96 882 рубля.

Телефонный опрос провели 24 мая 2025 года среди 1 600 россиян старше 18 лет, из них работающих — 994 человека.