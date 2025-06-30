Почти 80% россиян довольны своей работой, а зарплатой – только 56%
Среди взрослого населения России работают примерно две трети – 63%. При этом 79% своей работой полностью или скорее удовлетворены.
Такой результат показал опрос, проведенный ВЦИОМ.
Удовлетворенность работой выше среди тех, сто считает свое материальное положение хорошим и очень хорошим: 92%. А среди тех, кто оценивает свое материальное положение как плохое и очень плохое, довольных работой только 54%.
Полностью удовлетворены доходом от работы 56% опрошенных.
Респонденты указали приемлемый размер ежемесячного дохода для работника своей квалификации. Разбег составил от 15 до 400 тыс. рублей, с медианой 96 882 рубля.
Телефонный опрос провели 24 мая 2025 года среди 1 600 россиян старше 18 лет, из них работающих — 994 человека.
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