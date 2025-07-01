Роструд: об отправке документов почтой нужно написать в книге движения трудовых книжек

В книге по учету движения трудовых книжек и вкладышей в них фиксируют все операции с трудовыми книжками и вкладышами.

Если сотруднику в день увольнения бумажная трудовая книжка отправлена почтой, нужно внести запись об этом в книге движения трудовых книжек и вкладышей, пишет Роструд.

Например, запись может быть такой:

«Направлена с письменного согласия (фамилия, имя, отчество) от (дата) по почте ценным письмом с уведомлением о вручении (реквизиты отправления), дата отправки», — указало ведомство.

Работодатель самостоятельно разрабатывает книги (журналы) по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее и учета движения трудовых книжек. Там должны быть сведения обо всех трудовых книжках, принятых от работников при поступлении на работу, и трудовых книжках и вкладышах, выданных работникам, с указанием их серии и номера (приказ Минтруда от 19.05.2021 № 320н).

В книге (журнале) по учету движения трудовых книжек и вкладышей в нее фиксируют все операции, связанные с получением и расходованием бланков трудовой книжки и вкладыша в нее, с указанием серии и номера каждого бланка.

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