Реальная зарплата сотрудников стала расти в два раза медленнее

Работодатели больше не могут предлагать высокие зарплаты, чтобы переманить сотрудников.

В начале 2025 года реальные зарплаты сотрудников, которые скорректированы на уровень инфляции, росли вдвое медленнее. Они достигли 90 тыс. рублей и выросли на 5,2%, тогда как в 2024 году рост составил 10%.

Такую тенденцию на рынке труда связывают с тем, что работодатели исчерпали ресурсы на привлечение высокооплачиваемых кадров. Об этом пишут «Известия».

«В последние годы рост окладов был крайне интенсивным, однако это происходило не за счет увеличения прибыли компаний, а благодаря внутренним резервам. Но ресурсы бизнеса исчерпываются», — сказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

По данным ВНИИ Минтруда, среднемесячная номинальная зарплата сотрудников в апреле 2025 года составила 97,6 тыс. рублей. За год показатель вырос на 11%. Однако в феврале реальные зарплаты увеличились только на 3,2% по сравнению с январем. Это минимальный прирост в месяц за последние два года.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что основная причина замедления динамики зарплат — увеличение инфляции. В начале 2024 года она была 7,5%, а в 2025 году — 10%. Рост цен съедает повышение оплаты труда.

Также давление оказывают повышенные налоги на прибыль. Бизнесу приходится сдерживать фонд оплаты труда, чтобы возместить издержки. Устойчивый рост зарплат невозможен без роста производительности труда, которая стагнирует в ряде отраслей, отмечает директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.