7 отличий выплаты внештатникам от зарплаты сотрудникам: как заказчику не допустить ошибку

Одно из условий, на которые обращают внимание налоговые органы, когда принимают решение о переквалификации отношений с внештатным исполнителем в трудовые, — признаки зарплаты. Если кратко, то это оплата, которая не зависит от объема оказанных услуг.
Не у всех заказчиков есть четкое понимание отличий между вознаграждением, которое выплачивается по договору ГПХ, и зарплатой штатных работников. Подробно рассмотрим, в чем разница.
Кому выплачивается
Зарплату получают штатные сотрудники, с которыми заключен трудовой договор, а вознаграждение выплачивается исполнителям, с которым оформили договор ГПХ.
Договор ГПХ можно заключить с физлицами, в том числе со статусом самозанятого или ИП, а также с организациями. Заказчик выплачивает исполнителю вознаграждение за оказанные услуги или выполненные работы, объем которых указывают в договоре или в приложении к нему.
Кратко об отличиях трудового договора и договора ГПХ — в таблице.
Условие
Трудовой договор
Договор ГПХ
Как определяется должность / задачи
Сотрудник принимается на должность для постоянного выполнения трудовой функции
Заключается для выполнения работ или оказания услуг в определенном объеме
Контроль выполнения работ и услуг
Сотрудник исполняет распоряжения начальства, руководитель может контролировать его работу
Важен результат, а не процесс. Заказчик может контролировать только промежуточный и итоговый результаты
Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР)
Сотрудник соблюдает ПВТР, работает по графику, который принят в компании
Установлены даты начала и окончания работ, а выполнять задачи исполнитель может в любое удобное время
Организация рабочего места
Работодатель обеспечивает сотрудника рабочим местом, спецодеждой, материалами для работы
Исполнитель сам организует себе рабочее место. Оборудование можно предоставлять только в аренду
Период действия договора
Договор можно оформить на неопределенный срок или на конкретный срок (срочный трудовой договор — не больше 5 лет)
У договора есть срок действия, который можно продлить
Вознаграждение исполнителю выплачивается за оказание конкретных услуг. Заработная плата выплачивается штатному сотруднику за выполнение трудовой функции, вне зависимости от результата.
Когда выплачивается
Выплату работникам зарплаты регулирует Трудовой кодекс, а выплаты исполнителям по договорам ГПХ — Гражданский кодекс.
Перечислять заработную плату сотрудникам нужно не реже, чем два раза в месяц (ч. 6 ст. 136 ТК). Зарплату за первую половину месяца часто называют авансом, хотя фактически это оплата за уже отработанное время. Как и окончательный расчет, аванс нужно выплачивать обязательно.
Перечислять заработную плату два раз в месяц обязаны все работодатели, в том числе индивидуальные предприниматели, которые оформляют сотрудников по трудовому законодательству.
Выплата внештатникам зависит от объема оказанных услуг, сроки оплаты устанавливаются договором. Даже при длительном сотрудничестве сумма вознаграждения, как правило, варьируется от месяца к месяцу. При этом зарплата тоже может зависеть от объема работ — например, в случае сдельной оплаты. Но у работников все же есть фиксированная сумма, которую они получают независимо от результатов труда.
Вознаграждение по договору ГПХ можно перечислять в виде предоплаты. Тогда нужно указать в договоре ее сумму и сроки перечисления.
Про авансы исполнителям со статусом самозанятого рассказали в статье.
Рискованно выплачивать вознаграждение внештатникам в те же дни, что и зарплату сотрудникам. Налоговики могут посчитать это косвенным признаком трудовых отношений.
В какой форме выплачивается
Большинство работодателей переводят зарплату сотруднику на карту, но закон не запрещает выплачивать ее наличными. Это правило не касается иностранных специалистов — с ними можно расплачиваться только в безналичной форме. Общие правила по выдаче зарплаты наличными не отличаются от безналичных переводов. Оплачивать труд работников нужно дважды в месяц. Деньги выдаются из кассы, сотрудник приходит за зарплатой лично.
Внештатникам также можно перечислять вознаграждение в безналичной форме — на личную банковскую карту или банковский счет, или выдавать наличными (указание ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У). Если исполнитель — ИП, то ему по одному договору можно платить наличными не больше 100 тыс. рублей.
Также со штатными сотрудниками можно рассчитываться в натуральной форме. При сотрудничестве с исполнителями со статусом самозанятого платить вознаграждение в натуральной форме нельзя (пп.11 п. 2 ст. 6 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).
Какие ограничения по сумме выплат
Зарплата работника, который трудится на полную ставку, не может быть ниже МРОТ. В 2024 году федеральный МРОТ составляет 19 242 рубля, а в 2025 — 22 440 рублей. Аванс сотрудника должен составлять не меньше 40% от оклада.
Стоимость услуг по договору ГПХ определяется договором. Минимальной и максимальной суммы закон не устанавливает. При этом у лиц со статусом самозанятого есть лимит годового дохода — 2,4 млн рублей.
Если исполнитель превысит это ограничение, он потеряет право применять НПД до конца календарного года. Если заказчик продолжит сотрудничать с таким исполнителем как с физлицом без специального статуса, с вознаграждения нужно будет уплачивать НДФЛ и страховые взносы.
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Какие документы подтверждают выплату
В трудовом договоре фиксируют оклад, северные и районные надбавки, премию — ее размер обычно зависит от показателей качества работы. Стоимость услуг по ГПХ отражают в договоре, а если договор рамочный — в задании к нему.
Приемка услуг оформляется закрывающими документами — актами оказанных услуг. Акт доказывает факт оказания услуги в полном объеме и отсутствие у сторон претензий по поводу вознаграждения, объема или качества. Самозанятые после получения вознаграждения должны выдать заказчику чек — этот документ подтверждает выплату.
Со штатным сотрудником закрывающие документы не оформляют, но работодатель должен выдать ему расчетный листок — документ, в котором указана подробная детализация начислений и удержаний из зарплаты. Правовое основание для заполнения и выдачи расчетного листка устанавливает ст. 136 ТК.
Какие еще есть выплаты
У штатных сотрудников часто бывают разные стимулирующие выплаты — премии. Их устанавливает работодатель по своему усмотрению.
У внештатных специалистов премий не бывает — это термин из трудового законодательства, он не применяется к гражданско-правовым отношениям. Но поощрить исполнителя за качественное или быстрое выполнение задач можно. Для этого в договоре устанавливают повышающие коэффициенты или дополнительное вознаграждение за скорость и качество.
Например, компания хочет мотивировать курьера доставлять товары быстрее. Для этого устанавливает дополнительное вознаграждение за скорость: 100 рублей, если он доставил заказ быстрее, чем за 60 минут. Важно, чтобы эти условия были прописаны в договоре и были одинаковы для всех исполнителей с однотипными задачами.
Кроме премий, у штатных сотрудников есть социальные гарантии: оплачиваемые отпуска, больничные и декретные. Исполнителям на ГПХ заказчик социальные гарантии не предоставляет.
Какие налоги платит компания с зарплаты и вознаграждения
На зарплату штатных сотрудников начисляются налоги и страховые взносы. Их перечисляет работодатель.
За физлицо без статуса самозанятого налог уплачивает компания. Также в бюджет нужно перечислить страховые взносы с суммы вознаграждения за услуги или работы.
Если исполнитель — самозанятый, он уплачивает только один налог — НПД — и делает это самостоятельно.
В таблице показали, чем отличаются налоги штатных сотрудников и исполнителей по договорам ГПХ:
Штатные сотрудники, работающие по трудовому договору
Внештатники-физлица без статуса
Самозанятые
Налог и ставка
В 2024 году НДФЛ по ставке:
В 2025 году НДФЛ по ставке в зависимости от дохода:
Страховые взносы в размере:
В 2024 году НДФЛ по ставке:
В 2025 году НДФЛ по ставке в зависимости от дохода:
Страховые взносы в размере:
НПД по ставке:
Взносы на травматизм — только если это предусмотрено договором
Кто оплачивает
Работодатель — налоговый агент
Заказчик — налоговый агент
Заказчик — не налоговый агент, исполнитель платит сам налог на НПД.
Взносы на травматизм платит заказчик
Исполнителями по договорам ГПХ могут быть ИП — их налоги зависят от выбранной системы налогообложения. Заказчик также не перечисляет налоги и взносы за ИП — они делают это сами.
Выводы
Основные отличия зарплаты от вознаграждения по ГПД:
Зарплату получают штатные сотрудники, вознаграждение — исполнители по договорам ГПХ.
Заработная плата выплачивается не реже двух раз в месяц, вознаграждение привязано к сроку оказания услуг.
Зарплату получает работник за выполнение трудовой функции, вознаграждение зависит от объема выполненных задач.
Зарплата сотрудника за полную ставку не может быть меньше установленного МРОТ, вознаграждение исполнителей устанавливается договором. При этом доход самозанятого не может превышать 2,4 млн рублей в год.
Зарплата сотрудника указана в трудовом договоре, также ежемесячно он получает расчетный листок. Вознаграждение исполнителя указано в договоре или в задании, акте оказанных услуг. Самозанятый после получения оплаты должен выдать заказчику чек.
Работникам могут выплачиваться премии — например, за качество работы. Исполнителям по ГПД премии не устанавливают, но если хочется поощрить внештатника, можно предусмотреть повышенное вознаграждение или дополнительный коэффициент за скорость или качество.
НДФЛ и страховые взносы с заработной платы уплачивает работодатель. Заказчик перечисляет налоги и взносы за исполнителей без статуса плательщика НПД. Самозанятые физлица и ИП платят свои налоги самостоятельно.
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Консоль.Про автоматически формирует чеки самозанятых, предварительно проверяя статус, что защищает заказчика от рисков аннулирования чека исполнителем или утраты им права на использование налога на профдоход.
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