7 отличий выплаты внештатникам от зарплаты сотрудникам: как заказчику не допустить ошибку

Налог и ставка

В 2024 году НДФЛ по ставке: 13% — по доходам меньше 5 млн руб. в год;

15% — при доходе более 5 млн руб. за год В 2025 году НДФЛ по ставке в зависимости от дохода: менее 2,4 млн руб. в год — 13%;

для части дохода 2,4–5 млн руб. в год — 15%;

для части дохода 5–20 млн руб. в год — 18%;

для части дохода 20–50 млн руб. в год — 20%;

для части дохода более 50 млн руб. в год — 22%. Страховые взносы в размере: 30% — стандартный тариф;

15,1% — с суммы свыше предельной базы (в 2024 году — 2 225 000 руб., в 2025 — 2 759 000 руб.);

взносы на травматизм — от 0,2% до 8,5%, в зависимости от класса профриска

В 2024 году НДФЛ по ставке: 13% — по доходам меньше 5 млн руб. в год;

15% — при доходе более 5 млн руб. за год В 2025 году НДФЛ по ставке в зависимости от дохода: менее 2,4 млн руб. в год — 13%;

для части дохода 2,4–5 млн руб. в год — 15%;

для части дохода 5–20 млн руб. в год — 18%;

для части дохода 20–50 млн руб. в год — 20%;

для части дохода более 50 млн руб. в год — 22%. Страховые взносы в размере: 30% — стандартный тариф;

15,1% — с суммы свыше предельной базы (в 2024 году — 2 225 000 руб., в 2025 — 2 759 000 руб.);

взносы на травматизм — только если это предусмотрено договором