Сергей Миронов предлагает отменить возврат НДС для экспортеров сырья вместо повышения пошлин для автомобилистов

По мнению Миронова (СРЗП), повышение государственной пошлины за получение прав и паспорта транспортного средства не покроет дефицит бюджета. Он рекомендует присмотреться к миллиардам крупного бизнеса.

Глава партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов предлагает отменить возврат НДС для экспортеров сырья и установить налог на сверхприбыль для нефтегазовых компаний. Он считает, что это будет эффективнее, чем увеличение пошлин за получение прав для автомобилистов

«Пора отменить возврат НДС для экспортеров сырья, распространить налог на сверхприбыль для предприятий угольной и нефтегазовой промышленности, а также банков, повысить налоги на роскошь и подоходный налог с самых обеспеченных граждан. Эти предложения "Справедливой Россия — За правду" могли бы принести в бюджет дополнительно 9 трлн рублей», — заявил Миронов.

Он выступил против предложения Минфина о повышении госпошлин за получение прав для автомобилистов в два, а за выдачу паспорта транспортного средства – в полтора раза. Автомобиль в России все больше становится роскошью, а не средством передвижения, считает депутат.

Такое повышение платежей не поможет покрыть дефицит бюджета, уверен Миронов. Вместо того, чтобы тянуть по тысяче с граждан, нужно присмотреться к миллиардам крупного бизнеса и его владельцев, добавил парламентарий.