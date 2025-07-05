Для экспортеров сырья предложили отменить возврат НДС

Сергей Миронов считает, что нужно отменить возврат НДС для сырьевых компаний и обложить налогом на сверхприбыль нефтегазовую отрасль, а вот увеличивать госпошлину для автомобилистов не стоит.

Председатель партии «Справедливая России — Патриоты — За правду» Сергей Миронов предложил отменить возврат НДС для экспортеров сырья. Кроме того, он считает, что для нефтегазовых компаний нужно установить налог на сверхприбыль.

«Пора отменить возврат НДС для экспортеров сырья, распространить налог на сверхприбыль для предприятий угольной и нефтегазовой промышленности, а также банков, повысить налоги на роскошь и подоходный налог с самых обеспеченных граждан», — заявил Сергей Миронов.

Также он добавил, все это будет эффективнее, чем увеличение госпошлин для автомобилистов.

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