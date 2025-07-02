В справке о зарплате должен быть ее размер. Прикрыться законом о персданных не выйдет – Роструд

Работодатель должен выдать справку в течение трех дней. Закон о персональных данных этого не запрещает.

Работодатель обязан выдать справку о заработной плате в течение 3 рабочих дней со дня получения письменного требования от работника, указал Роструд.

Ведомство прокомментировало ситуацию, когда работодатель выдал справку с указанием только должности, хотя работник просил справку с указанием должности и размером зарплаты для получения визы. Организация отказалась указывать зарплату, ссылаясь на закон о персональных данных.

В этой ситуации работодатель не прав, уточнил Роструд.

Согласно ч. 1 ст. 62 ТК, по письменному заявлению сотрудника работодатель обязан в течение 3 рабочих дней выдать ему справки о зарплате, начисленных и фактически уплаченных страховых взносах, периоде работы у данного работодателя и др.

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