Налоговая: работодатель должен пояснить низкую зарплату по РСВ и 6-НДФЛ

ФНС в 2025 году ведет активную работу по легализации трудовых отношений. Излишнее внимание может привлечь и низкая зарплата в налоговой отчетности.

Неформальная занятость включает:

отсутствие оформленных в соответствии с ТК отношений между фактически работником и работодателем;

подмену фактически трудовых отношений договорами ГПХ;

занижение фактической занятости работника при выполнении трудовой функции в полном объеме.

С целью сокращения неформальной занятости и легализации трудовых отношений ФНС анализирует данные из отчетности.

Например, если работодатель в РСВ или 6-НДФЛ указывает низкий размер зарплаты (менее МРОТ или среднеотраслевой), ФНС направит требование о даче пояснений и определит перечень налоговых мероприятий.

В рамках информационного взаимодействия ФНС направляет полученные сведения в ГИТ, прокуратуру и межведомственные комиссии при органах местного самоуправления. Налоговая рекомендует проверять РСВ и 6-НДФЛ на контрольные соотношения и исправлять все несоответствия до отправки.

Об этом 2 июля 2025 года рассказал представитель Межрайонной ФНС № 10 по Красноярскому краю на вебинаре «Расчет налога на доходы физических лиц при продаже или дарении недвижимого имущества. Сроки уплаты НДФЛ индивидуальными предпринимателями, в условиях введения Единого налогового счета». На нем присутствовал представитель «Клерка».

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