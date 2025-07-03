Налоговая: работодатель должен пояснить низкую зарплату по РСВ и 6-НДФЛ
Неформальная занятость включает:
отсутствие оформленных в соответствии с ТК отношений между фактически работником и работодателем;
подмену фактически трудовых отношений договорами ГПХ;
занижение фактической занятости работника при выполнении трудовой функции в полном объеме.
С целью сокращения неформальной занятости и легализации трудовых отношений ФНС анализирует данные из отчетности.
Например, если работодатель в РСВ или 6-НДФЛ указывает низкий размер зарплаты (менее МРОТ или среднеотраслевой), ФНС направит требование о даче пояснений и определит перечень налоговых мероприятий.
В рамках информационного взаимодействия ФНС направляет полученные сведения в ГИТ, прокуратуру и межведомственные комиссии при органах местного самоуправления. Налоговая рекомендует проверять РСВ и 6-НДФЛ на контрольные соотношения и исправлять все несоответствия до отправки.
Об этом 2 июля 2025 года рассказал представитель Межрайонной ФНС № 10 по Красноярскому краю на вебинаре «Расчет налога на доходы физических лиц при продаже или дарении недвижимого имущества. Сроки уплаты НДФЛ индивидуальными предпринимателями, в условиях введения Единого налогового счета». На нем присутствовал представитель «Клерка».
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