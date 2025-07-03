Минфин: компенсацию работникам оплаты жилья можно учесть как зарплату

Если компенсация за аренду (наем) жилья установлена законом, она не облагается страховыми взносами и НДФЛ. Также ее можно отнести в расходы по налогу на прибыль, если она предусмотрена в трудовом договоре.

Минфин разъяснил, как облагаются налогами и страховыми взносами расходы на найм жилья для размещения работников.

В письме от 27.05.2025 № 03-00-08/51807 ведомство пишет, что затраты на аренду жилья для работников можно учесть в расходах по налогу на прибыль как зарплату, если такая компенсация предусмотрена трудовым договором.

Если затраты на найм жилья не входят в систему оплаты труда, а носят социальный характер – их нельзя признать в расходах.

Но компенсация может идти из бюджетной субсидии. Если субсидии получены на возмещение расходов, не учитываемых для налога на прибыль, то при формировании налоговой базы их учитывают как целевое финансирование (подп. 14 п. 1 ст. 251 НК).

Возмещение расходов по найму жилья не облагается страховыми взносами, если такая компенсация установлена законодательством РФ, субъекта РФ или муниципалитета: подп. 2 п. 1 ст. 422 НК.

Также эти компенсации, предусмотренные по закону, освобождены от НДФЛ. Но в пределах норм, установленных законодательством: п. 1 ст. 217 НК.

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