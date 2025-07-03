Селлеры на Wildberries смогут повторно отвечать на обращения правообладателей

Если правообладатель не принял первое объяснение от продавца, то у селлера будет право на второй шанс. Он сможет еще раз предоставить все документы и подтвердить свою позицию.

Маркетплейс Wildberries позволил продавцам повторно отвечать на обращения правообладателей, если первый ответ был отклонен.

Новая функция электронного арбитража будет полезна, если правообладатель не принял ответ селлера. В таком случае предприниматель сможет предоставить дополнительные документы или уточнить свою позицию. Кроме того, владелец торгового знака теперь обязан указать причину отказа.

«Сохраняется суммарно 10 дней на оба ответа, если потребуется. Таймер будет остановлен после первого ответа и запущен обратно после отклонения заявителем», — сказано в телеграм-канале маркетплейса.

Следить за статусом рассмотрения заявок можно в разделе «Обращения правообладателей». Если правообладатель отклонил первый ответ, то система покажет статус «Отправлено на доработку». При повторном ответе будет плашка «Отвечено повторно», а если и вторая попытка была отклонена, то появится отметка «Передано юристу».

Недавно мы писали, что селлеры маркетплейсов просят защиты от «патентных троллей», которые регистрируют товарные знаки на популярные товары, а потом требуют от продавцов компенсацию.