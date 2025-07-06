МВД привело топ-4 способа обмана через поддельные платежные формы
Киберполиция МВД приводит следующие схемы обмана:
Способ обмана
Как работает
Копии известных интернет-магазинов
Мошенники создают фальшивые сайты, почти неотличимые от настоящих, чтобы похитить платежные реквизиты пользователей. Жертвы вводят данные карт на поддельных страницах оплаты, которые напрямую попадают к злоумышленникам.
Фальшивые страницы Системы быстрых платежей (СБП)
Для обмана создают поддельные формы, имитирующие интерфейс СБП. Мошенники могут направлять QR-коды или ссылки на региональные платежные системы (чтобы казаться легитимными и усложнить отслеживание)
Поддельные сайты для аренды недвижимости
Чаще всего мошенники размещают объявления об аренде на легитимных площадках, но сразу переводят общение в мессенджеры, а бронировать отправляют на поддельные ресурсы.
Услуги дистанционного бронирования недвижимости сейчас норма, много сделок заключается без предварительно просмотра, поэтому вдвойне важнее тщательно проверять ресурс, где происходит оплата, предупреждает МВД.
Предложения покупки на сомнительных сайтах или в ТГ-ботах
Мошенники создают сайты-однодневки, предлагающие товары, билеты или услуги по «невероятно выгодным» ценам. После оплаты заказа товар не приходит, может потребоваться дополнительная «предоплата», после чего связь с продавцом пропадает.
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