МВД привело топ-4 способа обмана через поддельные платежные формы

Чаще всего мошенники размещают объявления об аренде на легитимных площадках, но сразу переводят общение в мессенджеры, а бронировать отправляют на поддельные ресурсы.

Услуги дистанционного бронирования недвижимости сейчас норма, много сделок заключается без предварительно просмотра, поэтому вдвойне важнее тщательно проверять ресурс, где происходит оплата, предупреждает МВД.