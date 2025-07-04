💳 Центробанк планирует ограничить использование банковских карт с истекшим сроком

С 2022 года банки автоматически продляют сроки действия уже выпущенных карт, но ЦБ хочет это отменить, чтобы эффективнее бороться с мошенниками.

Глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина рассказала о планах регулятора ограничить период действия банковских карт с истекшим сроком.

Это станет еще одним элементом по борьбе с мошенничеством. Контроль срока действия платежных карт будет препятствовать действиям злоумышленников.

«В рамках нашей работы по борьбе с мошенничеством срок действия карты — это один из элементов, который в том числе препятствует фродным разным операциям», — сказала Алла Бакина.

Также она добавила, что сейчас снижается число банковских карт с истекшим сроком, финансовые организации их постепенно замещают.

В 2022 году Национальная система платежных карт (НСПК) и банки продлили сроки действия уже выпущенных карт. Фактически они стали бессрочными.