Штраф от военкомата можно снизить в два раза

КоАП предусматривает возможность уменьшения штрафа. Для этого нужно подать ходатайство в военкомат или районный суд.

За неотправленные сведения при приеме работника организацию, даже малый бизнес, оштрафуют на 40–50 тыс. рублей (ст. 21.4 КоАП). Но если военкомат уже выписал протокол или акт, сумму штрафа можно уменьшить в два раза.

Штраф применяется на момент совершения правонарушения, то есть когда приняли сотрудника.

Чтобы уменьшать штраф, следует подать ходатайство о смягчении наказания: ст. 4.2 КоАП. Его пишут на акт проверки на имя начальника военкомата. Также важно принять участие в заседании по административному делу и там рассказать о смягчающих обстоятельствах.

Кроме того, нужно обязательно проверить протокол или акт об административных правонарушениях. Часто там бывают ошибки. Это потом отметить в жалобах или отдельных ходатайствах, когда уже будет выноситься решение, чтобы военкомат ошибки не исправил.

Также в течение 10 дней можно подать жалобу в районной суд: ст. 30.3 КоАП. Ходатайство о смягчающих обстоятельствах можно заявлять каждый раз, когда будет рассматриваться материал.

Стоит указать, что оштрафовали малое предприятие, правонарушение совершили впервые, нарушение уже исправили и подали сведения в военкомат, что задержка была небольшой, что это не привело к неблагоприятным обстоятельствам и т. д.

К ответственности по ст. 21.4 КоАП привлекают руководителя компании, но могут наказать и лицо, ответственное за воинский учет.

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