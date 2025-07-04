💲 Порядок взыскания с работодателей долгов по зарплате поменяют: законопроект-2025

Минюст предлагает оформлять решения о принудительном исполнении только в электронном виде.

Минюст подготовил законопроект, который поменяет порядок взыскания с работодателей долгов по заработной плате. Документ опубликован на портале законопроектов.

Порядок принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате задержанной зарплаты установлен ст. 360.1 ТК.

Если работодатель не исполняет в срок предписание госинспектора труда об устранении выявленного нарушения, связанного с выплатой зарплаты, принимают решение о принудительном исполнении обязанности по выплате. Такое решение инспектор труда в течение 3 рабочих дней направляет работодателю по почте заказным письмом с уведомлением или в форме электронного документа.

Законопроект предлагает установить, что решение о принудительном исполнении будут оформлять только в форме электронного документа, подписанного УКЭП госинспектора труда. В течение 3 рабочих дней работодателю его пришлют в личный кабинет на Госуслугах.

Минюст пояснил, что такие поправки подготовлены для создания Единого государственного реестра исполнительных документов.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2028 года.