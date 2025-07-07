Правительство уточнит, как будет облагаться налогом выкуп долей вышедших участников ООО

7 июля 2025 года в Госдуму внесли законопроект, который уточнит, как бывшему участнику ООО рассчитать налог, если в счет его доли общество передало имущество компании.

7 июля 2025 года в Госдуму внесли законопроект, который уточнит, как бывшему участнику ООО рассчитать налог, если в счет его доли общество передало имущество компании.

Если участник ООО на УСН решил выйти из бизнеса, то в счет выплаты действительной стоимости доли ему могут передать имущество компании. Оно будет облагаться налогом, а сумму рассчитают на день, следующий за днем отчуждения имущества (перехода права на него). Такой законопроект 7 июля 2025 года кабмин внес в Госдуму.

Документ подготовили после решения Конституционного суда о том, что при передаче вышедшему участнику ООО имущества в счет выплаты стоимости его доли возникает экономическая выгода, которую нужно облагать налогом. Сумма определяется на момент после перехода имущества к налогоплательщику. Это относится к ООО, которое применяет УСН.

«При передаче (отчуждении) обществом с ограниченной ответственностью, применяющим упрощенную систему налогообложения, имущества в счет выплаты действительной стоимости доли вышедшему из него участнику налогом облагается экономическая выгода такого налогоплательщика в виде действительной (рыночной) стоимости доли, определяемой в установленном порядке на момент после перехода ее к налогоплательщику», — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект примут, он вступит в силу через месяц после официальной публикации, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по УСН.

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