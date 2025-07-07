Роструд: для ИП нет ограничений на принятие ЛНА об оплате наставничества

Нормы о наставничестве распространяются на работодателей – ИП, им разрешено принимать локальные нормативные акты, которые соответствуют трудовому законодательству.

Роструд указал, что работодатель – ИП может принимать локальные нормативные акты по вопросам оплаты наставничества.

В письме от 06.05.2025 № ПГ/08519-6-1 ведомство пишет, что ст. 8 ТК разрешает работодателям-ИП принимать локальные нормативные акты в соответствии с трудовым законодательством.

Ст. 351.8 ТК устанавливает, что размеры и условия выплат за наставничество работникам можно установить коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами.

Размеры и условия выплат за наставничество работнику по трудовым договорам или дополнительным соглашениям должны быть не хуже, чем размеры и условия выплат за наставничество, установленные нормативными правовыми актами, соглашениями в соответствующей сфере: ч. 5 ст. 351.8 ТК.

Таким образом, нормы о наставничестве распространяются в том числе на работодателей-ИП. Ограничения на принятие такими работодателями ЛНА по вопросам оплаты наставничества трудовым законодательством не установлены.