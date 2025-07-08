✅ Сроки сдачи ежемесячной отчетности организациями на УСН в 3 квартале 2025 года: таблица

В третьем квартале 2025 года бухгалтеру по упрощенной системе налогообложения нужно каждый месяц сдавать три отчета.

Вот эта ежемесячная отчетность:

Вид отчета Куда сдавать Крайний срок сдачи Персонифицированные сведения о физлицах — КНД 1151162 (приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@) в ИФНС 25 августа — за июль

25 сентября — за август Уведомления по ЕНП об исчисленных суммах НДФЛ и страховых взносов — КНД 1110355 (приказ ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@) в ИФНС 3 июля — по НДФЛ, удержанному с 23.06 по 30.06.2025;

25 июля — по НДФЛ, удержанному с 01.07 по 22.07.2025;

3 августа — по НДФЛ, удержанному с 23.07 по 31.07.2025;

25 августа — по НДФЛ, удержанному с 01.08 по 22.08.2025, и страховым взносам за июль;

3 сентября — по НДФЛ, удержанному с 23.08 по 31.08.2025;

25 сентября — по НДФЛ, удержанному с 01.09 по 22.09.2025, и страховым взносам за август. Сроки перечисления в бюджет: 7 июля (т. к. 05.07) , 28 июля, 5 августа, 28 августа, 5 сентября, 29 сентября (т. к. 28.09 выходной). ЕФС-1, подраздел 1.1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» (постановление Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п) в СФР Сдается: на следующий рабочий день — после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;

на следующий рабочий день — после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;

не позднее 25 июля, 25 августа и 25 сентября — при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК.

Также мы писали про организации на УСН: что сдавать за 2 квартал (первое полугодие) 2025 года. Таблица со сроками здесь.

Смотрите наш бухгалтерский календарь, чтобы вовремя сдавать отчетность, платить налоги и взносы.

Научим работать с отчетностью на УСН, составлять уведомления и заполнять декларацию по новой форме на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН».

Вы узнаете, как рассчитывать и уплачивать НДС, отражать операции в 1С, сможете без ошибок вести документооборот, работать с кадрами и защищать компанию от проблем с налоговой.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 75% за 7 900 рублей вместо 31 790 рублей.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.