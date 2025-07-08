✅ Сроки сдачи ежемесячной отчетности организациями на УСН в 3 квартале 2025 года: таблица
Вот эта ежемесячная отчетность:
Вид отчета
Куда сдавать
Крайний срок сдачи
Персонифицированные сведения о физлицах — КНД 1151162 (приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@)
в ИФНС
Уведомления по ЕНП об исчисленных суммах НДФЛ и страховых взносов — КНД 1110355 (приказ ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@)
в ИФНС
Сроки перечисления в бюджет: 7 июля (т. к. 05.07) , 28 июля, 5 августа, 28 августа, 5 сентября, 29 сентября (т. к. 28.09 выходной).
ЕФС-1, подраздел 1.1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» (постановление Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п)
в СФР
Сдается:
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