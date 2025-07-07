ЦОК Общая ПРОФК 07.07 Мобильный (2)
УСН

📅 Организации на УСН: что сдавать за 2 квартал (первое полугодие) 2025 года. Таблица со сроками

Бухгалтеры, ведущие бизнес на упрощенной системе налогообложения, должны помнить, что на 3 квартал 2025 года приходится сдача ряда отчетности за второй квартал или в целом первое полугодие 2025.

Далее в таблице показаны сроки сдачи отчетности организаций, работающих на упрощенке, за 2 квартал 2025 года.

Вид отчетности

Крайний срок сдачи

Куда и как сдавать

Срок и порядок уплаты

Декларация по налогу на добавленную стоимость (КНД 1151001, приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@)

25 июля

В налоговую инспекцию и только в электронном виде

НДС уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 июля, 28 августа и 29 сентября (т. к. 28.09 выходной).

Организации с освобождением по ст. 145 НК декларацию не сдают.

ЕФС-1 с разделом 2 (бывшая 4-ФСС)

25 июля

В Социальный фонд

Взносы на травматизм уплачивают, как и раньше, по 15-м числам

Уведомление об исчисленном налоге по УСН за 1 полугодие — приказ ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@

25 июля

Сдается в ИФНС

Срок уплаты аванса за первое полугодие 2025 — 28 июля

Расчет по страховым взносам (КНД 1151111, приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@, ред. от 13.09.2024)

25 июля

В налоговую инспекцию

Взносы уплачивают по 28-м числам каждого месяца, с учетом переноса выходных

6-НДФЛ (приказ ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@, ред. от 09.01.2024)

25 июля

В налоговую инспекцию

Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во 2 квартале 2025 г. (приказ ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@)

25 июл

В свою налоговую инспекцию.

Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!

Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия (постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819, ред. от 27.09.2021)

30 июля

В ИФНС

Уведомление на ЕНП об исчисленных за 2 квартал 2025 суммах по налогу на имущество, земельному и транспортному налогу (приказ ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@)

Не позднее 25 июля

В ИФНС.

Сдается, если такие налоги обязаны уплачивать.

Не позднее 28 июля

Про организации на ОСНО: что сдавать за 2 квартал (первое полугодие) 2025 года. Таблица со сроками здесь.

Смотрите наш бухгалтерский календарь, чтобы вовремя сдавать отчетность, платить налоги и взносы.

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