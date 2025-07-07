📅 Организации на УСН: что сдавать за 2 квартал (первое полугодие) 2025 года. Таблица со сроками

Бухгалтеры, ведущие бизнес на упрощенной системе налогообложения, должны помнить, что на 3 квартал 2025 года приходится сдача ряда отчетности за второй квартал или в целом первое полугодие 2025.

Далее в таблице показаны сроки сдачи отчетности организаций, работающих на упрощенке, за 2 квартал 2025 года.

Про организации на ОСНО: что сдавать за 2 квартал (первое полугодие) 2025 года. Таблица со сроками здесь.

Смотрите наш бухгалтерский календарь, чтобы вовремя сдавать отчетность, платить налоги и взносы.