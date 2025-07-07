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ЕСХН

🌾 Отчетность организаций на ЕСХН за 2 квартал/первое полугодие и в 3 квартале 2025: таблицы со сроками

Компании, ведущие бизнес на едином сельскохозяйственном налоге, должны помнить, что на третий квартал 2025 года приходится сдача ряда отчетности за второй квартал или в целом первое полугодие 2025. А также в третьем квартале нужно каждый месяц сдавать три отчета.

Отчеты за 2 кв./первое полугодие 2025

Далее в таблице показаны сроки сдачи отчетности организаций, работающих на ЕСХН, за 2 квартал 2025 года.

Вид отчетности

Крайний срок сдачи

Куда и как сдавать

Срок и порядок уплаты

Декларация по налогу на добавленную стоимость (КНД 1151001, приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@)

25 июля

В налоговую инспекцию и только в электронном виде

НДС уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 июля, 28 августа и 29 сентября (т. к. 28.09 выходной).

Организации с освобождением по ст. 145 НК декларацию не сдают.

ЕФС-1 с разделом 2 (бывшая 4-ФСС)

25 июля

В Социальный фонд

Взносы на травматизм уплачивают, как и раньше, по 15-м числам

Уведомление об исчисленном налоге по ЕСХН за 1 полугодие — приказ ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@

25 июля

Сдается в ИФНС

Срок уплаты аванса за первое полугодие 2025 — 28 июля

Расчет по страховым взносам (КНД 1151111, приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@, ред. от 13.09.2024)

25 июля

В налоговую инспекцию

Взносы уплачивают по 28-м числам каждого месяца, с учетом переноса выходных

Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во 2 квартале 2025 г. (приказ ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@)

25 июл

В свою налоговую инспекцию.

Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!

Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия (постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819, ред. от 27.09.2021)

30 июля

В ИФНС

Уведомление на ЕНП об исчисленных за 2 квартал 2025 суммах по налогу на имущество, земельному и транспортному налогу (приказ ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@)

Не позднее 25 июля

В ИФНС.

Сдается, если такие налоги обязаны уплачивать.

Не позднее 28 июля

Ежемесячные отчеты в 3 квартале 2025

Вид отчета

Куда сдавать

Крайний срок сдачи

Персонифицированные сведения о физлицах — КНД 1151162 (приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@)

в ИФНС

  • 25 августа — за июль

  • 25 сентября — за август

Уведомления по ЕНП об исчисленных суммах НДФЛ и страховых взносов — КНД 1110355 (приказ ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@)

в ИФНС

  • 3 июля — по НДФЛ, удержанному с 23.06 по 30.06.2025;

  • 25 июля — по НДФЛ, удержанному с 01.07 по 22.07.2025;

  • 3 августа — по НДФЛ, удержанному с 23.07 по 31.07.2025;

  • 25 августа — по НДФЛ, удержанному с 01.08 по 22.08.2025, и страховым взносам за июль;

  • 3 сентября — по НДФЛ, удержанному с 23.08 по 31.08.2025;

  • 25 сентября — по НДФЛ, удержанному с 01.09 по 22.09.2025, и страховым взносам за август.

Сроки перечисления в бюджет: 7 июля (т. к. 05.07 выходной) , 28 июля, 5 августа, 28 августа, 5 сентября, 29 сентября (т. к. 28.09 выходной).

ЕФС-1, подраздел 1.1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» (постановление Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п)

в СФР

Сдается:

  • на следующий рабочий день — после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;

  • на следующий рабочий день — после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;

  • не позднее 25 июля, 25 августа и 25 сентября — при кадровых переводах сотрудников или их переходе на ЭТК.

Смотрите наш бухгалтерский календарь, чтобы вовремя сдавать отчетность, платить налоги и взносы.

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